Mercato - PSG : Un plan bien ficelé pour Aouar ?

Publié le 8 août 2020 à 0h45 par A.C.

Le mercato estival d’Houssem Aouar, milieu de l’Olympique Lyonnais pisté par le Paris Saint-Germain, devrait être très long.

Un an après avoir vendu Tanguy Ndombele à Tottenham pour la belle somme de 70M€, bonus compris, l’Olympique Lyonnais pourrait boucler un autre gros transfert. Il s’agit d’Houssem Aouar, qui est évalué à près de de 79M€ par le site spécialisé Transfermarkt . Selon nos informations, le Paris Saint-Germain est sur le coup, mais la presse italienne parle beaucoup de la Juventus. Le club turinois entretiendrait d’ailleurs d’excellentes relation avec l’OL et les présidents Andrea Agnelli et Jean-Michel Aulas seraient plutôt proches.

La Juventus pas du tout pressée pour Aouar