Mercato - PSG : Garcia réagit à l’intérêt suscité par Aouar !

Publié le 15 juillet 2020 à 21h45 par A.C.

Rudi Garcia, coach de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Houssem Aouar.

Ces dernières semaines, plusieurs grands noms étrangers ont été annoncés dans le viseur de Leonardo. Mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain reste également attentif aux talents de Ligue 1. Le 10 janvier dernier, nous vous annoncions en effet que le PSG suit Houssem Aouar de l’Olympique Lyonnais. En Italie, la Juventus serait également intéressée par Aouar, tout comme Manchester City, où Pep Guardiola apprécierait son profil.

« La Juve et Aouar ? Je ne parle de rien »