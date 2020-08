Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dos au mur, que doit faire Edinson Cavani ?

Publié le 8 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Edinson Cavani a décidé de ne pas poursuivre sa carrière au PSG malgré une proposition de prolongation de contrat de la part de la direction parisienne. S’étant aperçu que l’herbe n’était pas spécialement plus verte ailleurs, El Matador aurait tenté de revenir à Paris en vain. À court d’options, que doit faire Cavani ? C’est notre sondage du jour !

Edinson Cavani est sans contestation possible l’un des grands noms de l’histoire du PSG et est d’ailleurs le joueur qui compte le plus de buts pour le club parisien à ce jour. Néanmoins, n’étant pas parvenu à trouver un accord avec le PSG sur une éventuelle prolongation de contrat, il a quitté le club. Selon Paris Fans, le joueur aurait réclamé un bail de trois saisons pour un salaire de 15M€ par an, quand le PSG n’était enclin à lui offrir qu’un contrat de deux saisons avec des revenus annuels de 7M€ dont 2M€ de bonus quasiment automatiques. Cavani, insatisfait, aurait décidé de claquer la porte à la fin de son contrat le 30 juin sans prolonger pour les deux derniers mois afin de disputer la fin de la saison avec le PSG. Néanmoins, actuellement, l’Uruguayen n’est pas plus avancé pour son avenir. Toujours selon Paris Fans , Edinson Cavani aurait même tenté de revenir à Paris il y a de cela trois semaines afin de revenir sur sa décision, en vain. Le PSG aurait fermé la porte d’autant plus que le vestiaire aurait mal digéré son départ. Et maintenant ?

Le rêve Bayern, l’option Atletico Mineiro