Mercato - PSG : Leonardo devrait faire une croix sur cet international français

Publié le 8 août 2020 à 18h15 par Th.B.

Piste activée par Leonardo ces derniers mois pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Tiémoué Bakayoko ne serait pas en passe de rejoindre Paris, mais plutôt le Milan AC. Un club pour lequel il serait prêt à faire de sérieux sacrifices.

Après sa grande saison avec l’AS Monaco en 2016-2017, Tiémoué Bakayoko a pris la direction de Chelsea, mais n’est jamais parvenu à réellement s’imposer avec les Blues . Résultat ? L’international français a été prêté à deux reprises. Une fois au Milan AC de 2018 à 2019 et à l’ASM cette saison. Comme le10sport.com vous l’avait révélé le 13 mai dernier, Chelsea ne compte plus sur lui et aimerait le vendre cet été pour 35M€. La crise financière étant passée par là, les Blues auraient revu leurs ambitions financières à la baisse. De quoi faire les affaires du PSG, attentif à ce dossier étant toujours en quête de renforts au milieu de terrain ? Pas spécialement puisque le Milan AC serait plus que bien placé pour accueillir à nouveau le milieu de Chelsea.

Bakayoko prêt à tout pour rejoindre le Milan ?