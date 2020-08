Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste qui risque de filer entre les doigts de Leonardo

Publié le 8 août 2020 à 17h45 par Th.B.

Pressenti pour être l’un des potentiels successeurs de Thiago Silva au PSG où une prolongation n’est plus d’actualité, comme le10sport.com vous l’a récemment annoncé, Milan Skriniar pourrait finalement s’engager en faveur de Tottenham.

Thomas Tuchel a ouvert la porte à une prolongation de Thiago Silva dernièrement dont le contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. La presse italienne a également fait part d’une telle possibilité ces dernières semaines. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 30 juillet dernier, il ne faudrait pas compter sur cette éventualité. En effet, le ton serait monté entre le capitaine du PSG et son directeur sportif au cours d’un échange au terme duquel le fait suivant est une certitude : une éventuelle prolongation serait désormais utopique. Ainsi, Leonardo scrute le marché pour dénicher un nouveau défenseur central et penserait d’ailleurs à Milan Skriniar. Le joueur de l’Inter ne serait plus intouchable chez les Nerazzurri et pourrait même prendre la porte si Antonio Conte restait à son poste d’entraîneur. Une aubaine pour le PSG ? Pas vraiment.

Tottenham bien présent pour Milan Skriniar