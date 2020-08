Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte crucial pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 8 août 2020 à 7h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour pallier le départ de Thiago Silva, Milan Skriniar saurait à quoi s’en tenir pour son avenir.

Après huit années passées au Paris Saint-Germain, en tant que capitaine, Thiago Silva devrait tirer sa révérence. Plusieurs sources ont évoqué une possible prolongation in extremis, avec une baisse de salaire notable. Mais pour le moment, rien ne semble confirmer cela puisque selon nos informations c'est la rupture entre Thiago Silva et Leonardo. Ce dernier cherche donc un défenseur central afin de le remplacer et en Italie, on assure que le PSG lorgne Milan Skriniar. Ça tombe bien, le Slovaque ne traverse pas sa meilleure période à l’Inter.

Si Conte reste, Skriniar quittera l’Inter