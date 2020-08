Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un duel avec le LOSC pour une pépite pistée par Villas-Boas ?

Publié le 8 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Toujours en quête de renforts dans le secteur offensif, André Villas-Boas aurait coché le nom de José Juan Macías dans sa short-list. L’entraîneur de l’OM ne serait cependant pas seul dans le coup.

Afin d’être compétitif la saison prochaine en Ligue des champions entre autres, André Villas-Boas attend des recrues supplémentaires en plus de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye. Comme l’entraîneur phocéen l’a récemment révélé, un attaquant est souhaité et l’OM serait déjà passé à l’action. D’après As , les dirigeants du club marseillais auraient dégainé une offre de 10M€ au Chivas Guadalajara pour José Juan Macías (20 ans). L’OM devrait cependant se frotter à une forte concurrence.

Le LOSC dégaine pour Macías