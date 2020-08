Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres lancées pour James Rodriguez ?

Publié le 8 août 2020 à 17h15 par A.D.

Plus désiré au Real Madrid, James Rodriguez se cherche actuellement un nouveau club. Jorge Mendes, agent du Colombien, se serait d'ailleurs mis en action pour cela.

Revenu d'un prêt au Bayern Munich l'été dernier, James Rodriguez n'a pas réussi à trouver grâce aux yeux de Zinedine Zidane, fréquentant le plus souvent le banc de touche. Plus que jamais, cela serait terminé pour le Colombien au Real Madrid. Dans cette optique, Jorge Mendes recherche actuellement un nouveau club à James Rodriguez. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'agent de l'international colombien a proposé les services de son protégé à Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier.

Mendes s'activerait pour sceller l'avenir de James Rodriguez