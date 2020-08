Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 8 août 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que Lionel Messi aurait mis fin aux négociations avec le Barça pour prolonger, l'Inter serait en embuscade pour le récupérer cet été. Mais à en croire, Joan Gaspart, qui a offert La Pulga au FC Barcelone en 2000, un transfert chez les Nerazzurri serait impossible.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait débuté des négociations avec le Barça pour prolonger. Toutefois, La Pulga aurait subitement décidé d'interrompre les discussions avec son club. Ce qui aurait donné des idées à l'Inter. En effet, les Nerazzurri voudraient profiter de la situation pour recruter l'Argentin à l'avenir. Interrogé par TMW sur ce dossier, Joan Gaspart, ancien président du FC Barcelone, a annoncé qu'il était impossible de voir Lionel Messi rejoindre l'Inter.

«Lionel Messi à l'Inter est un rêve impossible»