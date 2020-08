Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça qui valide totalement la piste Lautaro Martinez

Publié le 8 août 2020 à 13h00 par A.D.

Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le FC Barcelone voudrait absolument miser sur Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter. Pensionnaire du Barça, Clément Lenglet a totalement validé cette piste.

Alors qu'il a soufflé ses 33 bougies, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone, d'autant qu'il est de moins en moins épargné par les blessures. Ainsi, pour préparer la succession de son numéro 9, le Barça aurait identifié le profil de Lautaro Martinez. Déterminé à faire du buteur de l'Inter le digne héritier de Luis Suarez, le club catalan voudrait à tout prix le recruter lors du mercato estival. Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus handicape grandement le FC Barcelone sur ce dossier. Malgré tout, le Barça n'a pas abandonné l'idée de recruter Lautaro Martinez. Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS , Josep Bartomeu a expliqué qu'il attendait la fin de la Ligue des Champions pour repartir à la charge : « S’il y a une date pour réactiver ce dossier ? Non, parce que nous attendons avec impatience les matchs internationaux. Quand la Ligue des champions sera terminée, nous parlerons à l'Inter. Mais ce dossier est pour l'instant à l'arrêt » .

«Lautaro Martinez est un très bon joueur»