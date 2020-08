Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va enfin pouvoir boucler ce dossier prioritaire !

Publié le 8 août 2020 à 10h00 par Th.B.

Le FC Barcelone faisant du départ de Philippe Coutinho une véritable obligation au cours du mercato estival, l’indésirable international brésilien devrait rejoindre Arsenal dans les prochains jours et aurait d’ailleurs été aperçu au centre d’entraînement des Gunners.

Et si Philippe Coutinho revenait en Premier League ? Ayant totalement explosé aux yeux du football européen lors de son passage à Liverpool, ce qui lui avait d’ailleurs valu son transfert au FC Barcelone en janvier 2018, l’international brésilien semble avoir perdu de sa superbe. Que ce soit au Barça ou au Bayern Munich où il a été prêté cette saison, Philippe Coutinho est très irrégulier et sa forme compliquerait son départ de la Catalogne où il n’est plus désiré. Arsenal serait prêt à le relancer, mais attendrait une aide du Barça pour prendre en charge une partie de son salaire lors de l’éventuelle année de prêt chez les Gunners selon The Daily Telegraph. Et Coutinho à Arsenal, ça se précise !

Coutinho au centre d’entraînement d’Arsenal ?

Très bien renseigné sur l’actualité d’Arsenal, le journaliste de Gooner Fanzine Layth Yousif a publié sur son compte Twitter une information de la plus haute importance dans le dossier Philippe Coutinho. En s’appuyant sur des « sources sûres » , le journaliste a assuré que Philippe Coutinho était présent vendredi à Colney, base du centre d’entraînement d’Arsenal afin de discuter avec ses représentants et les dirigeants du club anglais. De bon augure pour le FC Barcelone, toujours aussi déterminé à le voir partir.