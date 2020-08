Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Bartomeu tenait le remplaçant de Piqué ?

Publié le 8 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Désireux trouver un successeur à un Gerard Piqué vieillissant, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia. Le défenseur de Manchester City refuserait d’ailleurs de prolonger son contrat selon Pep Guardiola qui assure que le joueur a la tête ailleurs.

Âgé de 33 ans, Gerard Piqué se rapproche de la fin de sa carrière de joueur professionnel. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international espagnol ne devrait pas continuer outre cette période au FC Barcelone. D’ailleurs, les dirigeants du Barça songeraient à lui dénicher un successeur et scruteraient le marché pour parvenir à leurs fins. Selon plusieurs médias, le club culé aurait décidé de tenter sa chance avec Eric Garcia, un jeune défenseur de 19 ans passé par La Masia avant de parfaire sa formation à Manchester City et d’effectuer ses premiers pas chez les Skyblues avec Pep Guardiola. Et l’entraîneur de City a laissé entendre que le FC Barcelone avait toutes ses chances à terme.

« Eric Garcia nous a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger avec City »