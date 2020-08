Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations tonitruantes dans le dossier Messi !

Publié le 8 août 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Lionel Messi n'a cessé d'être envoyé à l'Inter Milan. Et à propos de l'avenir du FC Barcelone, de nouvelles grosses révélations ont été apportées.

Le FC Barcelone ou l'Inter ? L'Inter ou le FC Barcelone ? Telle serait la question pour Lionel Messi. Engagé avec le Barça jusqu'en juin 2021, l'international argentin avait entamé des discussions avec sa direction pour prolonger. Toutefois, La Pulga aurait décidé d'interrompre subitement les négociations. Et cette information n'aurait pas échappé à l'Inter. Totalement sous le charme de Lionel Messi, les Nerazzurri voudraient profiter de sa situation contractuelle pour l'arracher au Barça. Alors que le nom de son capitaine est associé au club milanais, Josep Bartomeu a totalement fermé la porte à son départ : « Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça. Cela a toujours été son club, il est venu enfant, il ressent les couleurs. Il est le meilleur joueur de l'histoire, il est au Barça et il est clair que c'est son club pour toujours » .

Les Messi s'installent à Milan

Malgré cette sortie de Josep Bartomeu, l'Inter croirait toujours en ses chances de voir Lionel Messi endosser le maillot nerazzurro. D'autant que son père a acheté une maison à Milan. En effet, comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport ce vendredi, Jorge Messi a officiellement déménagé dans la ville lombarde. Et ce choix se justifierait principalement par des raisons fiscales. Pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, Lionel Messi aurait pris la même décision que son père.

