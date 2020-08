Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 8 août 2020 à 15h15 par La rédaction

Alors qu’il s’apprête à disputer ses derniers matchs avec le PSG, Thiago Silva s’est exprimé sur son avenir.

Après huit ans dans la capitale française, Thiago Silva va quitter le PSG. L’emblématique capitaine, qui ne sera pas prolongé par les dirigeants parisiens, espère désormais rebondir dans un autre club afin de maintenir ses chances de participer à la Coupe du Monde 2022. Dans une interview accordée à l’AFP , le défenseur brésilien, qui fêtera ses 36 ans le 22 septembre prochain, est revenu sur son avenir...

« J’essaie de me préparer pour aller jusqu’au bout »