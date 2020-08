Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le train Thiago Alcantara est déjà passé pour Leonardo

Publié le 8 août 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG pense sérieusement à Thiago Alcantara pour renforcer le milieu de terrain parisien. Néanmoins, tout serait en passe d’être bouclé pour que le joueur du Bayern Munich s’engage finalement en faveur de Liverpool.

Les semaines se suivent et sont sensiblement les mêmes pour le PSG. La direction du club de la capitale scrute le marché afin de pouvoir mettre la main sur un voire deux milieux de terrain. Ces derniers temps, les noms de Sergej Milinkovic-Savic et de Thiago Alcantara reviennent avec insistance du côté du PSG. Le10sport.com vous a d’ailleurs assuré le 1er août dernier que le champion de France pensait au milieu de terrain du Bayern Munich où il ne lui reste plus qu’une année de contrat. D’ailleurs, l’international espagnol aurait formellement refusé d’entrer en négociations avec ses dirigeants dans l’optique de trouver un accord pour prolonger son aventure bavaroise ayant débutée en 2013. Et le PSG aurait toutes ses chances dans cette opération. D’après l’ Abendzeintung München , média local de Munich, Thiago Alcantara serait ouvert à l’idée d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. En outre, le média assure que le PSG n’aurait aucun problème à payer le prix réclamé par le Bayern Munich, à savoir 30M€. Néanmoins, ce dossier pourrait rapidement tomber à l’eau pour Leonardo et la direction sportive du PSG.

Peu dépensier, Liverpool est bien dans le coup pour Thiago Alcantara…

Cet été, Liverpool a laissé le champ libre à Chelsea dans le dossier Timo Werner refusant catégoriquement de dépenser une somme supérieure à 60M€ pour l’international allemand. Malgré leur titre de champion d’Angleterre et de champion d’Europe la saison passée, les Reds ne voudraient pas faire de folies sur le marché des transferts compte tenu de la situation actuelle. Néanmoins, pour Thiago Alcantara, joueur doté d’une expérience importante et étant âgé que de 29 ans, Liverpool serait prêt à lancer une offensive. Journaliste pour Sky Sport , Fabrizio Romano a récemment révélé sur le plateau de The Beautiful Game Podcast que le joueur ne jurerait que par Liverpool et que le club de la Mersey pourrait décider de dégainer, chose que les Reds n’auraient pas encore fait. « À l’instant T, le joueur aimerait rejoindre Liverpool. Il aimerait du nouveau et évoluer en Premier League. Il a refusé de parler contrat avec le Bayern Munich. Pour le moment, il veut aller en Premier League. Je n’ai aucune information sur Manchester United ou d’autres clubs. Le seul réellement intéressé, c’est Liverpool parce que le joueur adorerait jouer avec Jürgen Klopp. Mais le Bayern Munich n’a reçu aucune offre pour Thiago. (…) Thiago va quitter le Bayern Munich cet été, c’est acté, mais pour le moment il n y aucune offre de Liverpool ou d’un autre club ». De son côté, l’entraîneur du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, ne se fait guère d’illusion quant à l’avenir de Thiago Alcantara. « Je peux comprendre quand un joueur pense à partir. Thiago (Alcantara) a joué en Espagne pour le Barça et en Bundesliga pour le Bayern. Si aujourd'hui il veut jouer en Premier League, je le comprends totalement. En tant que coach, j'aimerais l'avoir dans l'équipe ces prochaines années, mais c'est la vie ».

… Et les Reds ne vont pas faire de la figuration