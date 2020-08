Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce dans le dossier Thiago Alcantara !

Publié le 7 août 2020 à 21h45 par Th.B.

Ayant un faible pour Liverpool, Thiago Alcantara serait susceptible de quitter le Bayern Munich à l’intersaison. Mais à cause de sa volonté première de rejoindre les Reds, le PSG pourrait manquer le coche avec l’Espagnol.

Et si Thiago Alcantara venait à signer au PSG ? Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich, cette opération serait une possibilité. D’autant plus que le10sport.com vous a récemment assuré que le club de la capitale avait des vues sur le milieu de terrain de la formation bavaroise. Néanmoins, le PSG n’est pas seul dans cette opération et Liverpool partirait avec une grosse longueur d’avance. Selon Fabrizio Romano, le club de la Mersey serait tout simplement la priorité de Thiago Alcantara qui ne serait pas retenu par ses dirigeants cet été.

« Le joueur aimerait rejoindre Liverpool »