Mercato - PSG : Cavani, la situation se complique…

Publié le 8 août 2020 à 11h15 par T.M.

Plus les semaines passent, plus la situation d’Edinson Cavani se complique. Analyse,

Le blocage du dossier Cavani, lié aux exigences financières disproportionnées du joueur par rapport à son âge et à sa valeur sportive, reste toujours de mise. Au point de devenir de plus en plus problématique pour le clan Cavani, qui commence à décourager, un certain nombre de clubs, qui auraient pu être intéressés si l’Uruguayen était resté sur des tarifs autour de 7-8 millions d’euros net par an, qui correspondent à sa cote sur le marché.

Des pistes au Brésil ou en MLS, mais…

Aujourd’hui, Cavani n’a toujours pas de clubs et les derniers échos ne sont pas favorables. En effet, les pistes les plus chaudes, si l’on en croit les médias brésiliens, mènent désormais du côté de l’Atletico Mineiro, ou de l’Inter Miami, en MLS. Pour le buteur uruguayen, il devient urgent de faire baisser ses prix s’il souhaite évoluer dans un bon club européen la saison prochaine.