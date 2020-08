Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le Real Madrid vole au secours de Raphaël Varane !

Publié le 8 août 2020 à 13h30 par T.M.

Eliminé de la Ligue des Champions face à Manchester City, le Real Madrid a été précipité dans sa chute par Raphaël Varane. Passé totalement à côté de sa rencontre, le protégé de Zinedine Zidane a pu toutefois compter sur plusieurs soutiens.

Après sa défaite à l’aller (1-2) face à Manchester City, le Real Madrid y croyait toujours pour sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Finalement, sur la pelouse de l’Etihad Stadium, les hommes de Zinedine Zidane se sont de nouveau inclinés. Si Karim Benzema avait donné un peu d’espoir aux Merengue, Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont assuré la qualification au groupe de Pep Guardiola. Mais il faut dire que les deux attaquants des Citizens ont bien été aidés par Raphaël Varane. Sur les deux buts, le champion du monde, orphelin de Sergio Ramos pour cette rencontre, a été l’auteur de deux grosses erreurs qui ont donc été fatales pour la Casa Blanca. Forcément, avec l’élimination du Real Madrid, tout le monde a accablé Varane, qui n’a pas hésité à assumer. « J’assume : cette défaite est pour moi. Je suis triste pour mes coéquipiers. J’en porte la responsabilité. A ce niveau, les erreurs se payent très cher. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. On a tout donné sur le terrain, mais, parfois, tu peux échouer. Aujourd’hui, j’ai échoué. C’est une nuit compliquée pour moi. Je dois assumer mon rôle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne faut pas ruminer cela. (...) Ça ne m’est pas arrivé souvent dans ma carrière... Il faut avoir du caractère pour revenir plus fort », a concédé le joueur de Zinedine Zidane après la rencontre devant les médias.

« Il faut dire à Varane qu'il garde la tête haute »