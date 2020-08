Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Raphaël Varane fait son mea culpa !

Publié le 8 août 2020 à 9h00 par La rédaction

Auteur de deux erreurs ayant coûté deux buts et provoqué l'élimination du Real Madrid, Raphaël Varane s’est exprimé sur sa prestation.

Dure soirée pour le défenseur international français ! Titularisé aux côtés d’Eder Militao en l’absence de Sergio Ramos, suspendu après son carton rouge reçu lors du match aller, Raphaël Varane est totalement passé à côté de son match ce vendredoi soir contre Manchester City, étant en grande partie responsable de l'élimination du Real Madrid. Victime du pressing de Gabriel Jesus sur le premier but, le champion du monde a mis fin aux espoirs de qualification de son équipe en étant également coupable sur le deuxième but à la suite d’une mauvaise tête en retrait pour Thibault Courtois. Suite à cette prestation, Raphaël Varane a avant tout tenu à assumer sa part de responsabilité.

« Aujourd’hui, j’ai échoué, c’est une nuit compliquée pour moi. »