Real Madrid - Malaise : Karim Benzema reçoit un précieux conseil sur Didier Deschamps !

Publié le 7 août 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

En froid depuis maintenant cinq ans avec un Didier Deschamps qui ne le convoque plus en équipe de France, Karim Benzema continue pourtant d’empiler les trophées au Real Madrid. Nicolas Anelka a évoqué ce délicat dossier…

Exclu de l’équipe de France depuis novembre 2015 alors qu’il ne cesse de rafler des trophées avec le Real Madrid et qu’il s’est imposé comme une référence mondiale à son poste, Karim Benzema a déjà clamé à plusieurs son incompréhension à ce sujet. Son malaise avec Didier Deshamps continue donc de s’éterniser, mais Nicolas Anelka, qui était lui-même un mal-aimé de sa génération dans le football français, a évoqué cette situation compliquée pour Benzema dans un entretien accordé à Marca.

« Il doit se concentrer sur le Real »