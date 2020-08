Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, un dossier de plus en plus chaud ?

Publié le 8 août 2020 à 17h30 par A.C.

Massimiliano Allegri, grand favori de Leonardo pour succéder à Thomas Tuchel, pourrait voir son avenir prendre une tournure surprenante.

Le quart de finale de Ligue des Champions du 12 aout prochain est un rendez-vous important pour le Paris Saint-Germain... mais également pour Thomas Tuchel. Certains observateurs pensent en effet que sans les chamboulements de la crise sanitaire du COVID-19, il ne serait déjà plus le coach du PSG et un échec contre l’Atalanta, serait fatal. Avec Leonardo, ils ne semblent pas vraiment être sur la même longueur d’ondes, puisque ce dernier souhaite placer un autre homme sur le banc. Il s’agit selon nos informations de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus la saison dernière. D’ailleurs, Il Corriere dello Sport expliquait récemment qu’Allegri souhaite trouver un banc au plus vite et le projet du PSG ne le laisserait pas insensible.

L’Inter toujours à l’affût pour Allegri

Le Paris Saint-Germain n’est toutefois pas seul. Plusieurs des plus prestigieux clubs européens semblent en effet s’intéresser à Massimiliano Allegri. C’est le cas du Real Madrid, qui l’avait déjà contacté par le passé, de Manchester United, mais également de l’Inter ! Les récentes sorties d’Antonio Conte auraient en effet agacé les dirigeants nerazzurri et, à en croire Sky Sport Italia , ils aimeraient le remplacer par Massimiliano Allegri. Ce dernier ne dirait d’ailleurs pas non à l’Inter, puisqu’après le Milan AC et la Juventus, il souhaiterait remporter le Scudetto avec le troisième gros club de Serie A.

La Juventus pourrait tout chambouler !