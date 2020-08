Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour ce prétendant de Zinedine Zidane !

Publié le 8 août 2020 à 15h00 par T.M.

Cela est désormais officiel, Maurizio Sarri n'est plus l'entraîneur de la Juventus. Face à cela, du côté de Turin, le rêve Zinedine Zidane prendrait un peu plus d’ampleur.

Malgré sa victoire face à l’OL ce vendredi (2-1), la Juventus a été éliminée de la Ligue des Champions à cause du but à l’extérieur des Lyonnais. Une contre-performance décevante pour La Vieille Dame qui a déjà fait une victime. Celle-ci se nomme Maurizio Sarri. L’entraîneur italien ne sera plus en poste la saison prochaine puisque ce samedi, au lendemain de cette rencontre, la Juventus a annoncé se séparer de Sarri. Un nouvel entraîneur va donc être attendu à Turin. Et l’option Zinedine Zidane devrait être de plus en plus évoquée.

Le rêve Zidane !

Comme Maurizio Sarri, Zinedine Zidane a lui aussi été sorti de la Ligue des Champions ce vendredi. Une élimination du Real Madrid qui pourrait alors totalement remettre en question son avenir. Alors que le nom du Français avait déjà été associé à La Vieille Dame, cette piste serait bel et bien une réalité. En effet, selon les dernières informations de Nicolo Schira, avec la fin de l’aventure de Sarri à la Juventus, Zidane serait le grand rêve d’Andrea Agnelli. A noter toutefois que d’autres pistes plus accessibles seraient aussi étudiées comme Mauricio Pochettino ou Simone Inzaghi.