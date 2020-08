Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho fait passer un message au PSG pour Aouar !

Publié le 8 août 2020 à 14h15 par Th.B.

Le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain et pense à Houssem Aouar comme le10sport.com vous l’avait révélé en janvier dernier. Et à l’OL, on s’attend à son départ au vu de la situation sportive et économique actuelle du club rhodanien.

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel Ander Herrera et Idrissa Gueye ont débarqué en provenance de la Premier League, le PSG aurait la ferme volonté de continuer de remodeler l’effectif de Thomas Tuchel au milieu de terrain. Pour ce faire, Leonardo scruterait le marché afin de parvenir à ses fins quand les propriétaires du PSG s’attellent également à la tâche. En janvier dernier, le10sport.com vous faisait savoir que Houssem Aouar était un souhait émanant de tout en haut et plus récemment qu'Ismaël Bennacer est la priorité du côté de Doha. Concernant le milieu de terrain de l’OL, le PSG aurait toutes ses chances dans le dossier, l’OL faisant face à de sérieux problèmes financiers d’après Tuttosport . Après la qualification du club rhodanien face à la Juventus lors des 1/8èmes de finale de Ligue des champions vendredi, Juninho n’a pas écarté un départ de la pépite lyonnaise cet été.

« Quand on a de grands joueurs dans l’effectif, c’est logique… »