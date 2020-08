Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 25M€ dans ce dossier chaud ?

Publié le 8 août 2020 à 14h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait la ferme volonté de renflouer ses caisses lors du mercato, le club culé aurait fixé le prix de Jean-Clair Todibo à 25M€. De quoi refroidir les courtisans du défenseur français et d’ainsi inciter le Barça à revoir ses ambitions financières à la baisse ? Point sur le dossier Todibo.

Recruté en provenance du Toulouse FC en janvier 2019, Jean-Clair Todibo n’a jamais réellement eu sa chance avec le FC Barcelone. Le défenseur français de 20 ans a d’ailleurs été prêté à Schalke 04 où il a par moment impressionné. Sa cote aurait considérablement grimpée sur le marché des transferts qui est tronqué à cause de la crise financière due au Covid-19. Néanmoins, le FC Barcelone compterait quand même tirer un bon prix de l’espoir français et attendrait entre 20 et 25M€ comme SPORT le révélait récemment. L’indemnité de transfert escomptée par le comité de direction du Barça serait d’exactement 25M€, mais ce dossier s’annonce déjà corsé.

Une vente à 25M€ attendue, peu d’acheteurs potentiels pour Todibo