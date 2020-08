Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le sort de Sarri serait scellé !

L’élimination de la Juventus aurait été fatale à Maurizio Sarri. Selon la presse italienne, l’entraîneur de la Juve viendrait d’être remercié.

Au jeu du but à l’extérieur, la Juventus a donc été éliminée de la Ligue des Champions par l’OL. Un exploit pour les Lyonnais, un affront pour les Turinois. Un échec qui ne devrait pas être sans conséquence. Et le premier à payer les pots cassés devrait être Maurizio Sarri. Entraîneur de La Vieille Dame, il ne devrait pas être là la saison prochaine. Ce samedi, tous les médias italiens s’accordent pour dire que la Juventus viendrait de remercier son entraîneur. Une décision radicale et rapide qui devrait prochainement être officialisée.