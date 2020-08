Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'aveu de Monchi sur un indésirable de Setién !

Publié le 9 août 2020 à 21h30 par La rédaction

Sur les tablettes du FC Séville, Ivan Rakitic est poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Toutefois, le Croate pourrait bien voir sa porte de sortie vers l’Andalousie se refermer.

Le feuilleton Ivan Rakitic prend du plomb dans l’aile. Depuis de nombreuses semaines le FC Barcelone souhaiterait se séparer du Croate. Sous contrat jusqu’en 2021, Ivan Rakitic verrait le club catalan lui chercher une porte de sortie malgré son envie de rester à Barcelone : « est-ce que je souhaite continuer au FC Barcelone la saison prochaine ? J’ai toujours dit que oui. Je n’ai pas à penser d’une autre manière » . Parmi les prétendants pour le Croate, on retrouve Arsenal comme révélé en exclusivité par le10sport.com qui serait revenu à la charge mais aussi le FC Séville. Le club espagnol ne dirait pas non à l'idée de retrouver son ancien joueur mais le directeur sportif du club, Monchi a jeté un grand coup de froid sur la piste Rakitic…

Monchi évoque la piste Rakitic