Mercato - PSG : Les dés seraient définitivement jetés pour Bakayoko !

Publié le 9 août 2020 à 21h45 par A.D.

Alors que le PSG souhaite s'attacher les services de Tiémoué Bakayoko, Chelsea compte récupérer une somme proche de 35M€ pour le transfert de son milieu de terrain. Toutefois, l'international français serait plus que jamais destiné au Milan AC.

Malgré les arrivées d'Ander Herrera et de Leandro Paredes lors du dernier mercato estival. Leonardo est déterminé à offrir un nouveau milieu de terrain à Thomas Tuchel. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a plusieurs cibles en tête pour mener à bien cette mission, et notamment Tiémoué Bakayoko. Alors que son milieu de terrain figure sur les tablettes parisiennes, Chelsea est tout à fait disposé à le vendre. Selon nos informations du 13 mai, les Blues ont même déjà fixé leur prix pour Tiémoué Bakayoko : 35M€. Toutefois, l'ancien de l'AS Monaco ne devrait pas migrer vers Paris cet été.

Bakayoko se rapprocherait dangereusement du Milan AC

Selon les informations de Nicolo Schira, Tiémoué Bakayoko serait de plus en plus proche de rejoindre le Milan AC. Comme le journaliste italien l'a précisé sur son compte Twitter , tout serait prêt pour le retour du milieu de 25 ans chez les Rossoneri . D'ailleurs, Tiémoué Bakayoko, lui-même, aurait bien fait avancer ce dossier. En effet, l'international français pousserait depuis environ deux mois pour faire son retour à Milan. Alors qu'il aurait fait du club lombard sa grande priorité, Tiémoué Bakayoko aurait accepté de baisser considérablement son salaire pour faciliter la transaction.