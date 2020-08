Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic décisif pour l’avenir de Thiago Silva ?

Publié le 10 août 2020 à 4h15 par T.M.

D’ici quelques jours, Thiago Silva quittera le PSG. Et en ce qui concerne l’avenir du Brésilien, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien jouer un rôle important.

Leonardo ne souhaitant visiblement pas le prolonger, Thiago Silva va donc devoir se trouver un nouveau club. En effet, après avoir disputé la Ligue des Champions avec le PSG, le Brésilien sera libre. Mais où rebondira-t-il ? Dernièrement, Thiago Silva assurait au sujet de son avenir : « Si j’ai envie de jouer jusqu’à 40 ans, je pense pouvoir y arriver. Mais ça va dépendre où je vais jouer, de mon physique aussi. J’essaie de me préparer pour aller jusqu’au bout. C’est très important de me motiver chaque jour pour avoir la possibilité de continuer jusqu’au Mondial 2022 au Qatar. Je commence déjà à me préparer pour ça ».

Le duo Ibrahimovic-Thiago Silva ?