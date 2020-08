Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva met son avenir entre les mains de Leonardo

Publié le 9 août 2020 à 4h00 par T.M.

N’ayant pas caché son envie de continuer avec le PSG, Thiago Silva sait que cela dépend avant tout de la volonté de Leonardo.

Entre le PSG et Thiago Silva, la fin approche. En effet, le Brésilien est en fin de contrat, et s’il a prolongé de quelques semaines pour disputer la fin de la Ligue des Champions, il n’est pas prévu que Leonardo lui offre un nouveau contrat. Une nouvelle aventure se profile donc pour le joueur de Thomas Tuchel, qui aurait bien aimé continuer l’aventure avec le PSG. « Je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise, je la respecte et je la respecterai jusqu'à la fin », lâchait récemment Thiago Silva. Peut-il encore espérer un retournement de situation comme cela a pu se produire avec Layvin Kurzawa ?

« Ça ne dépend pas de moi »