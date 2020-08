Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt donne la marche à suivre pour le recrutement !

Publié le 9 août 2020 à 3h45 par T.M.

Ayant mis son veto à une arrivée de Max-Alain Gradel à l’OM, Frank McCourt aurait été très clair concernant la politique de recrutement que les Phocéens devrait désormais suivre.

Avec l’arrivée de Pablo Longoria au poste de « Head of Football », l’OM est entré dans la 2ème phase du projet de Frank McCourt. Désormais, c’est donc l’Espagnol qui a les commandes du club phocéen et qui est à la tête du sportif. Il devra donc faire ses preuves dès cet été lors du mercato avec des premiers coups. Mais il faudra forcément faire avec la situation actuelle sur la Canebière. En grande difficulté financière, l’OM va devoir vendre et ne peut espérer dépenser trop pour se renforcer. De plus, Longoria devra également faire avec les directives de Frank McCourt.

McCourt veut miser sur la jeunesse !