Mercato - OM : Villas-Boas a des doutes pour cette affaire à 0€ !

Publié le 8 août 2020 à 4h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on aurait notamment étudié la poste menant à Max-Alain Gradel. Et bien que le joueur de Toulouse pourrait être disponible pour 0€, André Villas-Boas ne serait pas si chaud.

Le recrutement serait encore loin d’être terminé à l’OM. Malgré la situation financière dans laquelle se trouve le club phocéen, André Villas-Boas espère encore du sang neuf et notamment dans le secteur offensif. En effet, un attaquant est attendu sur la Canebière, mais reste encore à identifier quel pourrait être cet heureux élu. Cela ne sera pas M’Baye Niang. D’autres profils sont ainsi étudiés par l’OM, mais malgré quelques belles affaires qui pourraient se présenter, elles ne feraient pas toutes l’unanimité.

Villas-Boas pas à fond sur Gradel !