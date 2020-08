Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi sur le départ ? La réponse !

Publié le 9 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’Inter Milan rêverait de recruter Lionel Messi cet été, un ancien président du FC Barcelone estime que ce dossier ne sera pas réalisable dans l’immédiat.

Depuis quelques jours, la presse italienne fait état d’un possible transfert de Lionel Messi vers l’Inter Milan. Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin serait la grande priorité des dirigeants du club nerazzurro , d’autant que son père vient d’acquérir un logement à Milan. Mais à en croire Joan Gaspart, ancien président du FC Barcelone, Messi ne devrait pas bouger comme il l’a confié à TMW .

« Messi terminera sa carrière au Barça »