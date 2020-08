Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire valide déjà cette piste à 111M€ !

Publié le 9 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Lautaro Martinez depuis plusieurs mois, Clément Lenglet estime que le buteur argentin de l’Inter serait parfait pour son équipe.

Toujours en quête d’un gros renfort offensif pour ce mercato estival 2020, le FC Barcelone semble clairement déterminé à boucler le recrutement de Lautaro Martinez. Le buteur argentin de l’Inter Milan, réclamé par Lionel Messi, dispose d’une clause libératoire à hauteur de 111M€ pour cet été. Et désormais, même le vestiaire du Barça semble attendre Martinez de pied ferme…

Lenglet s’enflamme pour Lautaro Martinez