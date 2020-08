Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Maradona, Cavani... Osimhen s’enflamme pour son transfert XXL !

Publié le 9 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Plus grosse recrue de l’histoire de Naples après avoir été acheté pour près de 80M€ au LOSC, Victor Osimhen s’est exprimé sur son nouveau club.

Après une première saison convaincante en Ligue 1 du côté du LOSC, Victor Osimhen a pris son envol vers la Serie A pour un transfert record annoncé à environ 80M€ du côté de Naples. Sous les ordres de Christophe Galtier, l’attaquant international nigérian avait inscrit 13 buts en championnat avant l’arrêt prématuré de la Ligue 1. Désormais, c'est en Italie qu'il va devoir prouver que Naples ne s'est pas trompé en dépensant autant pour s'offrir ses services. La pression sera donc énorme sur les épaules d'Osimhen et le San Paolo sera bien évidemment là pour lui rappeler. Mais en attendant de faire ses preuves, l'ancien du LOSC est déjà honoré de cette chance donnée par les Napolitains.

« Je veux aussi entrer dans son histoire »