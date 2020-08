Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur l'avenir de Tonali !

Publié le 9 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Après avoir été relégué en Serie B avec son équipe, Sandro Tonali ne devrait plus porter le maillot le Brescia la saison prochaine. La Juventus, le PSG ou encore l’Inter Milan sont sur le coup, et directeur sportif de Brescia semble optimiste dans le dossier Tonali…

Une chose semble désormais sûre dans le dossier Sandro Tonali : l’international italien devrait rapidement quitter Brescia. Relégué en Serie B après une saison catastrophique en première division italienne, le milieu de terrain de 20 ans devrait désormais s’envoler pour un grand club européen, afin d’y poursuivre sa folle ascension. Comme révélé par le10sport.com , le jeune milieu est promis à l’Inter Milan, alors que la Juventus et le PSG étaient aussi très chauds dans ce dossier. Les dernières informations venues d’Italie font état d’un accord entre le joueur et les Nerazzurri . Et le directeur sportif de Brescia semble optimiste dans ce dossier…

« Nous trouverons la meilleure solution pour Tonali »