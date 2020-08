Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte prêt à contrarier les plans de Leonardo ?

Publié le 8 août 2020 à 22h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour renforcer le milieu de terrain la saison prochaine, Tanguy Ndombele ne serait pas très apprécié par José Mourinho à Tottenham. Et Antonio Conte pourrait bien contrarier Leonardo dans ce dossier…

La grande priorité de Leonardo semble claire sur ce mercato estival 2020 : le PSG doit recruter un milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com , Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ismaël Bennacer (AC Milan) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome) sont les profils ciblés par le directeur sportif parisien. Cependant, le Brésilien surveille aussi les profils de Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Tanguy Ndombele (Tottenham). Les Spurs attendent une grosse offre pour l’international français, dont le prix est fixé à 70M€. Cependant, Antonio Conte pourrait bien contrarier les plans de Leonardo dans ce dossier…

Ndombele, une commande d’Antonio Conte pour l’Inter ?