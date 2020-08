Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une chance pour Leonardo avec Thiago Alcantara ?

Publié le 8 août 2020 à 21h45 par A.C.

Approché par le Paris Saint-Germain, Thiago Alcantara se rapprocherait de Liverpool. Mais le PSG pourrait encore avoir une carte à jouer pour le milieu du Bayern Munich.

Déterminé à renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain cet été, Leonardo multiplie les pistes. Ainsi, nous vous avons révélé le 1er aout dernier qu’une offre a été formulée pour Thiago Alcantara. Ce dernier ne souhaite clairement pas prolonger avec le Bayern Munich et devrait donc être vendu cet été. Pourtant, le club bavarois a récemment douché les espoirs de Leonardo et du PSG... révélant que Thiago allait rejoindre la Premier League ! « Je peux comprendre quand un joueur pense à partir » a expliqué l’entraineur Hans-Dieter Flick. « Thiago (Alcantara) a joué en Espagne pour le Barça et en Bundesliga pour le Bayern. Si aujourd'hui il veut jouer en Premier League, je le comprends totalement ».

Liverpool ne souhaiterait pas payer 30M€ pour Thiago