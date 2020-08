Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le sort de Jadon Sancho définitivement scellé ?

Publié le 9 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane souhaite s'attacher les services de Jadon Sancho cet été. Toutefois, la pépite du Borussia Dortmund, qui aurait intégré un groupe Whatsapp avec des joueurs de Manchester United, serait plus que jamais destiné à rejoindre les Red Devils.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid compte miser sur la jeunesse pour étoffer son effectif cet été. Dans cette optique, Zinedine Zidane a l'intention de se jeter sur trois pépites lors du mercato estival. Selon nos informations du 8 juin, le coach français a décidé de se jeter sur Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 21 ans), Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 ans) dans les semaines à venir. Toutefois, en ce qui concerne le jeune talent anglais, Zinedine Zidane serait en très mauvaise posture et devrait être devancé par Manchester United.

Jadon Sancho déjà intégré par ses futurs coéquipiers ?

Selon les dernières indiscrétions de Nicolo Schira, confirmées par Sport Bild , Manchester United pourrait boucler le transfert de Jadon Sancho pour une somme proche de 120M€. D'après les informations de The Guardian , les Red Devils sauraient déjà comment convaincre la pépite du Borussia Dortmund de les rejoindre en Angleterre. En effet, Ole Gunnar Solskjaer prévoirait d'offrir un contrat de plus de 14M€ annuels à Jadon Sancho. Et pour se donner les moyens de débourser une telle somme, le coach mancunien compterait se servir du départ d'Alexis Sanchez vers l'Inter, qui percevrait plus de 22M€ par an. Pour ne pas arranger les affaire du Real Madrid, Jadon Sancho préparerait déjà son potentiel départ à Manchester United, ce qui renforcerait la confiance des Red Devils .

