Mercato - PSG : Thomas Meunier en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 9 août 2020 à 11h15 par A.M.

Après avoir annoncé qu'il avait signé au Borussia Dortmund dès le mois de février, Thomas Meunier a décidé d'en rajouter une couche sur son départ du PSG en pointant directement du doigt Leonardo.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a rejoint officiellement le Borussia Dortmund cet été. « J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr ) », confiait même le latéral belge ces derniers jours. Par conséquent, le PSG doit faire sans lui pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Mais alors que c'est lui qui aurait refusé de prolonger son contrat au PSG, Thomas Meunier assure que c'est complètement l'inverse et n'hésite pas à critiquer la communication de Leonardo.

«C'était un peu ingrat au niveau de la communication»