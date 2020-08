Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence démentielle pour cette nouvelle piste de Leonardo ?

Publié le 9 août 2020 à 10h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif afin de suppléer Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Joshua King, relégué en Championship avec Bournemouth. Mais la concurrence est très importante dans ce dossier.

Auteur de six buts et quatre passes décisives cette saison avec Bournemouth, Joshua King n'a pu empêcher la relégation des Cherries en Championship. A un an de la fin de son contrat, l'attaquant norvégien ne devrait ainsi pas rester avec son club. Il faut dire que du haut de ses 28 ans, Joshua King est désormais rompu aux joutes de Premier League, championnat dans lequel il a inscrit 50 réalisations en 170 apparitions avec Bournemouth. Sa situation ne passe donc pas inaperçue sur le marché, à tel point que le PSG serait intéressé comme l'a révélé le Sun. Mais dans ce dossier, la concurrence est déjà rude.

10 clubs de Premier League veulent Joshua King !