Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide un choix fort d'Eyraud !

Publié le 10 août 2020 à 12h00 par A.M.

Suite à l'arrivée de Pablo Longoria au poste de directeur du football de l'OM, André Villas-Boas affiche sa satisfaction suite à ce choix.

Il aura fallu attendre plus de trois mois pour l'Olympique de Marseille nomme le successeur d'Andoni Zubizarreta. Il s'agit de Pablo Longoria qui occupe depuis quelques jours le poste de directeur du football et qui possède donc un rôle avec des fonctions élargies par rapport au Basque. Très attaché à Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas avait failli démissionner de son poste suite au départ de l'ancien dirigeant du FC Barcelone. Par conséquent, sa réaction à la nomination de Pablo Longoria était attendue. Et visiblement, le Portugais est satisfait.

Villas-Boas ravi de l'arrivée de Longoria