Mercato - OM : Islam Slimani ne viendra pas à l’OM !

Publié le 10 août 2020 à 4h30 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM a dernièrement été annoncé sur les rangs pour Islam Slimani. Une piste qui serait désormais de l’histoire ancienne pour les Phocéens.

Malgré des moyens limités, l’OM réalise pour le moment un recrutement intéressant. Pape Gueye et Leonardo Balerdi ont rejoint l’effectif d’André Villas-Boas, qui ne voudrait pas s’arrêter là. En effet, le Portugais attend d’autres renforts et notamment un attaquant. Ces derniers jours, plusieurs noms ont d’ailleurs été cités. Alors que Villas-Boas a notamment écarté l’option M’Baye Niang, il avait notamment été question d’un intérêt pour Islam Slimani. Prêté cette saison à l’AS Monaco, l’Algérien a fait son retour à Leicester, où il n’est toutefois pas vraiment dans les plans de Brendan Rodgers. Une opportunité à saisir pour l’OM ?

Des renseignements et puis c’est tout ?