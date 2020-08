Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un fol espoir pour la fin du mercato !

Publié le 10 août 2020 à 9h30 par A.M.

Malgré la situation financière de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas continue d'espérer qu'il sera en mesure de conserver le même effectif, sans vendre de joueurs.

Cet été, l'Olympique de Marseille a déjà réussi à se renforcer. En effet, Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund tandis que Pape Gueye a débarqué libre en provenance du Havre. Toutefois, André Villas-Boas attend d'autres renforts, à savoir un attaquant et un latéral gauche. Des arrivées probablement conditionnées à des départs puisque la situation économique de l'OM pousse le club à vendre de façon importante. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Morgan Sanson est le plus proche d'un départ, Arsenal étant notamment venu aux renseignements. Malgré tout, André Villas-Boas continue d'espérer qu'il pourra conserver le même effectif.

«Je suis content que tout le monde reste»