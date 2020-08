Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Arsenal revient sur Morgan Sanson !

Publié le 8 août 2020 à 20h15 par A.B.

Annoncé comme l’un des possibles partants du côté de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson a été approché par Arsenal.

En ce mercato estival un peu étrange, les supporters de l’Olympique de Marseille ont déjà vu deux recrues arriver, avec Leonardo Balerdi et Pape Gueye. Ils vont désormais voir un ou plusieurs joueurs partir. Ce n’est pas un secret, l’OM a besoin d’argent et ces dernières semaines deux noms sont revenus, en ce qui concerne les départs. Le premier est celui de Maxime Lopez, qui intéresse le FC Séville et le second est Morgan Sanson.

Arsenal revient à la charge pour Sanson