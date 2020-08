Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce grand choix d’Eyraud fait l’unanimité !

Publié le 8 août 2020 à 19h00 par D.M.

Jacques-Henri Eyraud a décidé de confier le poste de « head of football » de l'OM à Pablo Longoria. Un choix validé par de nombreuses personnes ayant travaillé avec l’Espagnol.

Le suspense a donc pris fin le 26 juillet dernier. L’OM annonçait la nomination au poste de « head of football » de Pablo Longoria. Passé par le FC Valence ou encore la Juventus, l’Espagnol aura la lourde tâche de mener à bien ce mercato estival et de réussir à renforcer l’équipe olympienne avec des moyens limités. Reconnu pour sa capacité à repérer des jeunes joueurs à fort potentiel, Pablo Longoria fait l’unanimité notamment auprès de nombreux dirigeants et agents.

« Longoria ? L’un des meilleurs scouts »