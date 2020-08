Foot - Mercato - PSG

Mercato : Edinson Cavani tiendrait son nouveau club !

Publié le 8 août 2020 à 18h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, le Benfica Lisbonne croit dur comme fer en l’arrivée d’Edinson Cavani, libre de tout contrat depuis son départ du PSG le 30 juin dernier. Et le Matador tiendrait désormais son nouveau club…

Edinson Cavani pourrait bien avoir trouvé chaussure à son pied. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG le 30 juin dernier, le Matador , meilleure buteur de l’histoire du club parisien, serait très courtisé sur le marché des transferts. Outre l’Atlético de Madrid, qui avait tenté le coup cet hiver, le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne sont là, comme le10sport.com vous le révélait. Désireux de s’offrir un dernier gros contrat en Europe, l’international uruguayen aurait déjà refusé une offre colossale venue de l’Inter Miami de David Beckham. Et Cavani tiendrait aujourd’hui son nouveau club…

Un accord de principe avec Benfica ?