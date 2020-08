Mercato - PSG : Un contrat entre les mains de Cavani ?

Foot - Mercato - PSG

Alors que son avenir est plus que flou, lui qui aurait tenté de revenir au PSG d’après les dernières informations, Edinson Cavani disposerait d’une proposition du Benfica afin qu’il rejoigne le club de Lisbonne pour les trois prochaines saisons.

Edinson Cavani a pris une grande décision ces dernières semaines. Paris Fans a révélé que la direction du PSG était prête à lui offrir un contrat de deux ans avec un salaire de 7M€ avec 2M€ de bonus quasiment automatiques. Insatisfait de cette proposition, le clan Cavani a choisi de ne pas prolonger au PSG afin de trouver un nouveau challenge avant de faire machine arrière. Toujours selon Paris Fans , l’Uruguayen aurait essayé de revenir au club de la capitale il y a de cela trois semaines, en vain. Actuellement, le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne sont sur les rangs comme le10sport.com vous l’a récemment annoncé. Et ce dossier pourrait rapidement penché du côté du club lisboète.

À en croire les informations divulguées par le journaliste italien Nicolo Schira sur son compte Twitter , Edinson Cavani serait tout proche de rejoindre le mythique club portugais. En effet, alors que son frère aurait déjà visité les installations de la formation lusitanienne dernièrement, Edinson Cavani bénéficierait d’une offre de contrat de la part de ses potentiels futurs dirigeants. Le Benfica lui aurait proposé de rejoindre le dauphin du FC Porto de Liga NOS pour les trois prochaines sessions. Reste à savoir si Cavani acceptera désormais.

Edinson #Cavani and #EvertonSoares are getting closer to closer to #Benfica. For El Matador is ready 3-year contract, while the brazilian winger will sign until 2025. All confirmed! #transfershttps://t.co/evB5rKfOfM