Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Fati, Dembélé… Le dossier Sancho poser des problèmes au Barça !

Publié le 10 août 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Manchester United n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho. Un dossier qui se complique alors que le joueur a été convoqué pour le stage de présaison. En cas d’échec dans ce dossier, les Red Devils pourraient trouver leur bonheur du côté... du FC Barcelone.

Le feuilleton Jadon Sancho agite ce mercato estival depuis plusieurs semaines, mais pourrait bien avoir trouvé son dénouement ce lundi. Performant sous le maillot du Borussia Dortmund, l’ailier figure sur les tablettes des plus grands clubs européens. Comme annoncé par le10Sport.com le 8 juin dernier, le Real Madrid a coché son nom, mais c’est bien Manchester United qui se serait montré le plus insistant dans ce dossier. Le club mancunien serait en pole dans ce dossier et aurait fait de Jadon Sancho sa priorité pour le mercato estival. Et un accord semblait tout proche. Encore ce dimanche, Bild annonçait que Manchester Unted compterait proposer 120M€ au Borussia Dortmund et un salaire de 14,5M€ au joueur anglais. Selon les informations de la presse anglaise, Jadon Sancho aurait même rejoint un groupe Whatsapp dans lequel se trouvent certains protégés d’Ole Gunnar Solskjaer. Toutefois, malgré ces informations, Jadon Sancho serait encore loin de Manchester.

Le dossier Sancho se complique pour Manchester United

Journaliste pour Bild , Christian Falk indiquait récemment que le Borussia Dortmund avait posé un ultimatum. En effet, le club de la Ruhr n’aurait pas vu d’inconvénient à se séparer de Jadon Sancho seulement si un club acceptait de verser la somme de 120M€. Le BVB voulait que cette somme soit versée avant ce lundi, date de reprise des entraînements. Force est de constater que Manchester United n’a pas répondu au désir du Borussia Dortmund ce qui complique un peu plus le transfert de Jadon Sancho. Ce lundi, la formation allemande a d’ailleurs annoncé que le joueur anglais était convoqué pour participer au stage de présaison en Suisse. Une indication de plus sur l’avenir de Jadon Sancho. Et le BVB pourrait ne pas s’arrêter là. Bild indiquait également que le club pourrait proposer un nouveau contrat au joueur accompagné d’une forte revalorisation salariale. Manchester United, mal embarqué, pourrait ainsi abandonner ce dossier et pourrait bien chercher l’ailier tant recherché du côté de la Catalogne.

Le Barça attentif au dossier Sancho