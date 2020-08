Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel se complique pour Leonardo !

Publié le 10 août 2020 à 16h45 par La rédaction

L’avenir de Thomas Tuchel va sans doute se jouer sur le parcours du PSG en Ligue des Champions. En cas de contre-performance, nous vous avons révélé en exclusivité que Leonardo envisagerait l’arrivée de Massimiliano Allegri pour remplacer le coach allemand. Mais les choses pourraient se compliquer...

Ce n’est pas un secret, l’avenir de Thomas Tuchel est lié à la Ligue des Champions. Malgré toutes les coupes nationales et le titre en Ligue 1, le PSG est attendu dans la plus prestigieuses compétition européenne. Le résultat face à l’Atalanta Bergame sera donc le facteur décisif pour l’avenir de Thomas Tuchel. Leonardo penserait selon nos informations à Massimiliano Allegri. L’ancien entraîneur de la Juventus est sans club depuis la saison dernière et souhaiterait vite retrouver un banc. Une volonté qui aurait ainsi attiré l'attention d'autres clubs...

La piste du Real de retour au premier plan !