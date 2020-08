Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent hors course pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 10 août 2020 à 16h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour la saison prochaine, Nikola Milenkovic attire beaucoup de clubs sur le marché des transferts. Cependant, l’un d’entre eux pourrait bien être hors course dans ce dossier à 40M€…

Leonardo s’active toujours pour la succession de Thiago Silva. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le Brésilien va quitter le PSG, tout comme l’a fait Tanguy Kouassi, parti gratuitement au Bayern Munich. Le PSG doit désormais trouver le remplaçant de l’international brésilien, et ciblerait, dans ce contexte, plusieurs joueurs pour cet été. Parmi eux, on retrouve notamment Nikola Milenkovic (Fiorentina). Et un concurrent serait désormais hors course dans ce dossier…

L’Inter Milan abandonne la piste Milenkovic ?